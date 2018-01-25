Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatı ile ilgili çok önemli bir detay paylaştı.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:09
Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...

Afrin'de devam eden "Zeytin Dalı" harekatı hakkında Abdullah Ağar son dakika gelişmeler ışığında sosyal medya hesabından önemli bir yazı yayınladı. İşte Ağar'ın o yazısı:

FARK EDİLEMEYEN BAŞLANGIÇ ZAFERİ

Sıfır zayiatla tutulan: 7 KIYIBAŞI.

Sınır ötesine yapılan bu harekatın EN HASSAS ve EN RİSKLİ ANI: Harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan KIYIBAŞI yada KIYIBAŞLARIDIR.

TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur.

Hem de sıfır zayiatla!

Harp tarihi ve literatüründe sıfır zayiatla oluşturulan bir başka 7 KIYIBAŞI yoktur.

Bu anlamda ortaya konan başarı muazzamdır.

YPG/PKK ise hiçbir karşı etki gösteremediği bu en hassas anda ve sonrasında psikolojik söylevlerle yetinmek zorunda kalmıştır.

Hv. K.K.’lığımıza bağlı F-16 ve F-4 2020’lerin ve ateş destek vasıtalarımızın muazzam ateş baskısı-örtüsü ve neden olduğu şok etkisiyle icra edilen HAREKATIN KIYIBAŞI OLUŞTURMA SAFHASI, sıfır zayiat ve büyük bir maharetle tamamlanmasının ardından, harekatın diğer safhalarına geçilmiştir.

***

KIYIBAŞI OLUŞTURMA: Hiç ayak basmadığınız topraklara adım atmak, öngördüğünüz, ama tanımadığınız-tanımlayamadığınız- canınızı ortaya koyarak yaptığınız cebri keşiflerle deşifre ettiğiniz yüksek risklere dayalı bir harekat biçimidir.

Harp tarihinin en yüksek zayiat ve zaiyat oranları KIYIBAŞI HAREKATLARINDA kayıtlıdır.

***

Afrin karasalında ise;

1- Bubi-tuzak, EYP/GYP/Mayın ve patlayıcılarla, engel kuşaklarıyla ve ateş baskısıyla karşı karşıya kalmaktır.

2- PKK’nın eline verilen ve kendisinin en az 6 farklı tedarik kaynağından elde ettiği başta güdümlü uçaksavar ve tanksavar füzeleri olmak üzere konvansiyonel ve sofistike silah ve mühimmat yükü ile karşı karşıya kalmaktır.

3- Hendekler, tüneller, beton koruganlar, mazgallar, menfezler, barbakanlar.

4- Arazide mekanik engeller ve engel kuşakları kuruludur.

İşte bütün bunlara karşı yapılan en hassas harekatta sıfır zayiat verilmiştir.

YPG/PKK bu harekatta hiçbir varlık gösterememiştir. Yaşadığı şoku atmaya çalışarak tutunmaya çalışmakta, derinlikte ve dağlarda yaptığı kademeleri-tahkimatları ve direnek noktalarını kullanmaktadır.

***

Sahada harekata katılan Mehmetçik’lerin moral ve motivasyonları son derece yüksek.

Harekat planlandığı gibi devam ediyor.

PKK ise, dünü sürekli “Sivil ölümü” yalanlarını söyleyerek geçirdi.

Dış Kamuoyu desteğini artırmaya yönelik girişimlere öncelik verdiler.

Dün yine, saflarında Avrupalı-ABD’li ‘sözde’ yabancı savaşçı olduğunu çok işlemeye çalıştılar.

Bölgenin önceden huzur ve barış bölgesi olduğunu söylüyor ve söyletiyorlar. Oysa geçtiğimiz yıl sadece Afrin bölgesinde 700’den fazla taciz ve saldırı gerçekleştirdiler.

Saygı ile…

Abdullah Ağar

25 Ocak 2018

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 13:09
  1. Zeytin Dalı
  2. TSK
  3. Afrin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşiret 40 araçla geldi: Bizi askere alın
    1. Aşiret 40 araçla geldi: Bizi askere alın
    2. Le Guen: Takım olarak savaşmaya hazırız
    3. Eşi görüşmemiş vurgun! 500 TIR..
    4. Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!
    5. ABD'li generalden skandal itiraflar!..
    6. Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip! Sürpriz..
    7. CHP'den Muharrem İnce'ye jet cevap geldi
    8. En ulu kubbe
    9. Teröristleri gömecek yer kalmadı
    10. Salih Müslim rezil oldu! Hemen kaldırdı
    11. Skandal! Artık şehitleri teslim..
    12. Kimsenin bilmediği detayı açıkladı!..
    13. Alman makamları çıldıracak! Yüzde 70..
    14. Suriye'den küstah Afrin açıklaması:..
    15. THY'ye pilotlar yetiştireceğiz
    16. Afrin'de yakalanan teröristler..
    17. Rusya savaş uçağı satışını onayladı!..
    18. Amerika'dan Rusya'ya Myanmar eleştirisi
    19. Tunceli Valisi Sonel operasyona..
    20. Suriye'den Afrin açıklaması! Karşılık...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...