Kimseden izin almayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’daki Türk üssüyle ilgili, “Biz herhangi bir ülke ile savunma işbirliği anlaşmasını yaparken, birilerinden izin mi alacağız. Kusura bakmasınlar, Türkiye öyle sıradan bir ülke, sıradan bir devlet değil. Onun için askerini çekmesi gibi bir yaklaşımı Türkiye’den istemek, bu da Türkiye’ye bir saygısızlıktır” dedi. Bayram namazını Ataşehir’deki Mimar Sinan Camisi’nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, şu anda Katar’ın bir devlet olarak birçok yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bu yaptırımlar noktasında biz Katar’a karşı elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Bundan sonra da vermeye gayret edeceğiz. Açıkça söylüyorum; uluslararası hukuka aykırı bir süreç var. Bu sürecin bir defa ortadan kaldırılması lazım” ifadelerini kullandı.

TERÖR DEVLETİNE MÜSAADE ETMEYİZ

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programına da katılan Erdoğan, “Şunu tüm dünya bilmelidir, Suriye’nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler. Fırat Kalkanı’nda Cerablus, Rai, Dabık, El Bab’ta nasıl 2 bin km’lik alanda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu’yla yaptıysa, bundan sonraki süreçte de aynı şeyi yapacaktır. Asla taviz yok. Türkiye bir çadır devleti değildir. Bir taraftan NATO’da beraber olacağız, öbür tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceğiz, bu nasıl iştir? O NATO’nun yeniden gözden geçirilmesi lazım” dedi.