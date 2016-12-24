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Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi kurtarıcı oldu

Galatasaray'dan Real Betis'e kiralanan Ryan Donk, Serdar Aziz'in sakatlığı ve Chedjou'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe dönebilir.

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi kurtarıcı oldu
Eklenme: 24 Aralık 2016, 04:47
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Osmanlıspor maçında diz çapraz bağı kopan Serdar Aziz'in sezonu kapatması, Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması Galatasaray'ın ara transfer planlarını değiştirdi. Daha önce sol bek ve forvet transferi için temaslarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim devre arasında önceliği mecburen stopere verecek. G.Saray'da transfer bütçesinin az olması nedeniyle sezon başında Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un geri çağrılması söz konusu.

Galatasaray'da Ryan Donk'un Geri Çağrılması Gündeme Geldi

500 BİN EURO ASLAN'DAN

Donk'un yıllık ücretinin 500 bin Euro'sunu ödemekle yükümlü olan Galatasaray, oynadığı dönemde hayal kırıklığı yaratan Hollandalı oyuncuyu maddi yetersizlik yüzünden tekrar kadrosuna katabilir. Kiralık sözleşmesindeki maddeye göre Donk, 20 maçta 45 dakikadan fazla süre alması durumunda Real Betis Donk'un bonservisini almak zorunda. Şu ana kadar 8 maçta 45 dakikadan fazla sahada kalan Donk için İspanyol ekibi ile masaya oturulacak.

DONK'UN PERFORMANSI

G.Saray formasıyla 22 maçta ilk 11'de forma giyen (1473 dakika) Donk, 1 gole imza atmıştı.

(Sabah)

 
EtiketlerSerdar AzizAfrikaGalatasarayReal BetisRyan DonkSabahRyan Donk galatasaray
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