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''Kimse ezanı durduramaz... Sela ile gideriz!''

Ustrumca’ya bağlı Örnekük Köyü Camii’ne dün sabah saatlerinde bir saldırı yapıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:19
''Kimse ezanı durduramaz... Sela ile gideriz!''

Makedonya Ustrumca'ya bağlı Örnekük Köyü Camii İmamı Ayati İbrahim, “Ramazan ayından beri Makedonlar tarafından tehditler alıyoruz. En son bana sabah namazı ezanını okursam silahlı saldırıya uğrayabileceğim yönünde tehditlerde bulundular.” açıklamasını yaptı.

İmam Ayati İbrahim Time Balkan'a yaptığı açıklamada, olayı polise bildirdiklerini, polisin olay yerine gelmediğini ve bunun yanında İslam Birliği ve Türk Partilerinden de herhangi bir destek veya yardım olmadığını belirtti.

‘Bundan sonra nasıl mücadele edeceksiniz ?’ sorusu üzerine İmam İbrahim, “Sabır, sabır, sabır. Hiç kimse ezanı durduramaz zaten. Ezan ile geldik, sela ile gideceğiz.” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:19
  1. MAKEDONYA
  2. CAMİYE SALDIRI
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