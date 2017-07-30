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Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!

Yurt içi ve dışındaki şampiyonalarda madalyaları bulunan Üstünkaya ailesi fertlerinin bilek güreşindeki başarıları alkış topluyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:36
Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!

Eskişehir'de yaşayan, yurt içi ve dışındaki çeşitli bilek güreşi şampiyonalarında madalyaları bulunan Üstünkaya ailesi fertlerinden anne Nurhan Üstünkaya, oğlu Taha ve kızı Zeynep Sude, kısa zamanda elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerilerine çekiyor.

Baba Kaya Üstünkaya, oğlu Taha'yı (22) 2009 yılında kilo vermesi için Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Bilek Güreşi Antrenörü Şener Arslan ile tanıştırdı. O günden sonra bilek güreşiyle tanışan Üstünkaya ailesi, oğulları Taha'nın yurt içi ve dışında katıldığı şampiyonalara gidip gelmeye başladı.

Taha'nın başarılarından ve azminden etkilenen anne Nurhan Üstünkaya (43) da eşinin desteğiyle üç yıl önce bilek güreşine başladı. Nurhan Üstünkaya, üç yılda katıldığı Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalyalar kazandı. Annesi ve ağabeyinin madalyalarını ve başarılarını gören Zeynep Sude Üstünkaya (14) da iki yıl önce bilek güreşiyle tanıştı. Birlikte antrenmanları giden Üstünkaya ailesi, evde de ağırlıklı olarak bilek güreşi konuşuyor.

"Evde konu tamamen spor"

Anne Nurhan Üstünkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde sadece bilek güreşi konuşuyoruz. Antrenmanları nasıl yaptığımızı konuşuyoruz." dedi.

Taha Üstünkaya ise "Bilek güreşine olan boynumun borcunu şimdi sporcu yetiştirerek ödüyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Sude Üstünkaya da "Evdeki madalyaları gördükçe daha da hırslanıyorum. Annemin ve ağabeyimin madalyalarıyla kendimi motive ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:36
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  2. Eskişehir
  3. Nurhan Üstünkaya
  4. Taha Üstünkaya
  5. Zeynep Sude Üstünkaya
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