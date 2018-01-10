Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kimse bu ağaca dokunamıyor! İspanya Kralı, 2. Abdülhamid'e...

İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacak yaya alt geçidi, İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından 1879'da Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen meşe ağacına takıldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:50
Kimse bu ağaca dokunamıyor! İspanya Kralı, 2. Abdülhamid'e...

Torbalı Belediyesi tarafından ilçeye yapılması kararlaştırılan 5 yaya alt geçidinden birinin yapılacağı yerde büyük bir meşe ağacı olduğu görüldü. Ağacın 1879 yılında İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen 6 mantar meşesi fidanından biri olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine porejenin yeri değiştirildi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İZBAN hattının ilçeye çok büyük değer kattığına dikkati çekerek, bununla birlikte ilçenin ikiye bölündüğünü, bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak ve vatandaşın yaşam kalitesini artırmak amacıyla 5 noktaya yaya alt geçidi yapma kararı aldıklarını belirtti.

Yaya geçitlerinden ilkinin geçen yıl hizmete açıldığını, tarihi ağaç nedeniyle yapılacak alt geçitlerden birinin yerini değiştirdiklerini dile getiren Görmez, "Kaymakamlık ile PTT binasının bulunduğu bölgede tescilli, aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş ve diplomatik anlamda da bir misyonu olan mantar meşesi ağacının zarar görmemesi için alt geçit projesinde değişikliğe gittik. Torbalı'da son 4 yılda yeşil alan miktarını ikiye katladık. Bir ağacın bizim için önemi çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 16:50
  1. Torbalı Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş Irak kararı
    1. ABD'den flaş Irak kararı
    2. Esir alınan asker herşeyi bir bir..
    3. Üstün Yetenekler projeleri ile yarıştı
    4. Mezarlık tuvaletinde dehşete düşüren..
    5. iPhone bomba gibi patladı
    6. Tank çaldı, darbe yapıyorum dedi...
    7. 4 subay daha 'FETÖ'cüyüm' diyerek..
    8. 15 ton yüküyle freni patlayan TIR'ın..
    9. Kimse bu ağaca dokunamıyor! İspanya..
    10. ''Büyük taarruz çok yakında başlıyor''
    11. Markette bile satılıyor... Yan etkisi..
    12. Dayısına güvendi, başına gelmeyen..
    13. FETÖ tetikçisi gazeteden skandal yayın!
    14. İttifak için ilk zirve başladı
    15. Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması
    16. Yunanistan o ülkenin ismini..
    17. Cildinizin uyarılarına kulak..
    18. Akademisyenlere ücretli izin için 6..
    19. Sofya Havaaalanı'nda bomba paniği!
    20. CHP'li vekile böyle sarıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''