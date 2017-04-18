% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Kimse beklemiyordu! Erken seçime gidiyorlar

Başbakan May, hükümetin iki ay içinde ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığını duyurdu.

Kimse beklemiyordu! Erken seçime gidiyorlar
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:33

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken seçim yapılmasını istediğini açıkladı.

"GÜÇLÜ LİDERE İHTİYAÇ VAR"

Downing Street No:10'da beklenmedik bir açıklama yapan Başbakan May, Brexit'in (Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması) ardından ülkesinin 'kesinlik, istikrar ve güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu' söyleyerek bu nedenle erken seçim kararı aldığını duyurdu.

İngiltere daha önce 2020'de tamamlanması ön görülen Brexit sürecinden önce ülkede erken seçim yapılacağı yolundaki söylentileri sürekli reddediyordu.

 
EtiketlerBaşbakan MayBrexitİngiltere
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:33
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?