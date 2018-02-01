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Kimlik bilgilerini para karşılığı satan çete çökertildi

İnternet üzerinden yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini yasal olmayan yollarla elde ederek başkalarına satan şebeke çökertildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:45
Kimlik bilgilerini para karşılığı satan çete çökertildi

İHA-Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları web sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla temin ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait isim, kimlik numarası, adres ve telefonlarını para karşılığı satan bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin aralarında üst düzey kamu görevlilerininde bulunduğu yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik, telefon ve tapu bilgilerini veri tabanını kurdukları internet sitesi üzerinden abonelik karşılığı çeşitli kişilere pazarladıklarını belirledi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla yaklaşık 50 milyon vatandaşın kişisel verilerini pazarlayan Yusuf K. ve Hakan K.'yı suç üstü yakaladı.

EVİNDE ADETA CEPHANELİK BULUNDU

Sitenin kurucusu ve sahibi olan Yusuf K.'nın evinde ve arabasında yapılan aramalar sonucunda, verilerin depolandığı 11 adet hard disk, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu tabancalara ait 15 adet mermi, gaz maskesi, rambo bıçağı, 4 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet telefon ve çeşitli dokümanlar ile birlikte toplam 35 materyal ele geçirildi.

Sitenin yöneticisi olan Hakan K'nın iş yerinde ve arabasında yapılan aramalarda ise, 1 adet bilgisayar kasası, 2 cep telefonu, 1 adet akıllı saat, 15 adet hard disk, 2 adet vın cihazı, 5 adet sim kart, 7 adet DVD ve çeşitli dokümanlar ile birlikte toplam 57 materyal ele geçirildi.

EV KİRASINI VE ÇOCUKLARINI ÖZEL OKUL TAKSİTİNİ ÖDEMİŞ

Gözaltına alınan ve web sitesinin kurucusu olduğu belirlenen Yusuf K.'nın emniyetteki sorgusunda, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda 100 bin liranın üstünde gelir elde ettiğini, bu gelirle evinin kirasını ve iki çocuğunun özel okul taksitlerini karşıladığını belirtiği öğrenildi.

Çok sayıda üst düzey devlet görevlisine ait kişisel bilgilerinde yer aldığı site, alınan mahkeme kararı ile erişime engellendiği bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 09:45
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