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Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara bıraktı! İlginç olay

CHP'nin 36'ncı kurultayı devam ederken İstanbul'da kimliği belirsiz kişiler bazı apartmanlara CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği bir tweetin bulunduğu bildiri bıraktı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:07
Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara bıraktı! İlginç olay

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay heyecanı artarak sürüyor. Bu sırada İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı.

İstanbul’da kimliği belirsiz kişiler apartmanlara üzerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği bir tweetin görseli bulunan bildiriler bıraktı.

İşte o bildiri:

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:07
  1. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • SekarSekar1 sa önce
    Devlet konu dhkpc olunca avrupa gibi.sahip cikar sorusturma falan hayal TÜRKİYEicin en buyuk tehlike dusman evin icinde devlet bakmiyor temizlemiyor avrupa birliginegircez diyolar heralde avrupali gibi davraniyorlar. dhkpc bitmeden kimse vatan benim demesin.
  • Osmanlı1453Osmanlı14531 sa önce
    Allah senin belanı vermiş ki chp desin
  • Veysel karani Veysel karani 2 sa önce
    Simdi polis sorusturma baslatir vah vahhhh
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