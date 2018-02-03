Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara bıraktı! İlginç olay
CHP'nin 36'ncı kurultayı devam ederken İstanbul'da kimliği belirsiz kişiler bazı apartmanlara CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği bir tweetin bulunduğu bildiri bıraktı.03 Şubat 2018 Cumartesi 14:07
Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay heyecanı artarak sürüyor. Bu sırada İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı.
İstanbul’da kimliği belirsiz kişiler apartmanlara üzerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği bir tweetin görseli bulunan bildiriler bıraktı.
İşte o bildiri:
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