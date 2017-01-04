'Kimin toprağını kime veriyoruz? Binlerce şehit var'

Müzakerenin zor olduğunu ifade eden Özgürgün, “Rumlar diyor ki Türkiye’den gelenler, onlar ‘yerleşikler’ diyor, geri dönmezse çözüm olmaz, Güzelyurt verilmezse çözüm olmaz, Karpaz verilmezse çözüm olmaz. Bu söylediklerine baktığınız zaman çözüm olmaz. Biz ne Güzelyurt’u veririz ne Karpaz’ı veririz. Kimin toprağını kime veriyoruz? Burada binlerce şehit var Kıbrıs’ta” dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs sorununun çözümünde ve ikili ilişkilerde tam bir işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, Cenevre’de yapılacak görüşmelere ilişkin, “Eğer bu görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa Kıbrıs Türk tarafının da ana vatan Türkiye’nin de mutlaka söyleyeceği söz vardır, bir ‘B planı’ mutlaka vardır” dedi. Özgürgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ı Ankara’da ziyaretinin ardından Kıbrıs’ta çözüm arayışlarını, müzakere sürecinde gelinen son noktayı ve ikili ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.



“KIBRIS, TÜRKİYE İÇİN HEM MİLLİ DAVA, HEM STRATEJİK MESELE”

Özgürgün, Türkiye’nin KKTC’ye her zaman özel anlam atfettiğini söyledi. Özgürgün, hem son zamanlarda düzenlenen terör eylemleri hem de Suriye, Irak, Lübnan, Filistin ve İsrail’e dair gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Kıbrıs’ın Türkiye için stratejik olarak da önemli olduğunu belirterek, “Kıbrıs konusu dendiği zaman Türkiye için hem bir milli davadır, hem bir stratejik meseledir. Hem de Doğu Akdeniz’deki dengeler anlamında bir üstür Kıbrıs” diye konuştu.



“TÜRKİYE’NİN KKTC’DEKİ ETKİN VE FİİLİ VARLIĞININ BİR SANTİMİNE DAHİ DOKUNDURMAYIZ”

Müzakere sürecinde garantiler konusunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin KKTC’deki varlığını dile getirenin Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirten Özgürgün, “Türkiye’nin adadaki varlığına ve askeri anlamda bulunuşuna hep başından beri ‘Türk askeri gitsin’ diyorlar. Peki, sorduğumuz zaman, ‘İngiliz askeri de gitsin mi?’ ona cevap yok. Yalnız Türk askerinin gitmesiyle Kıbrıs’ta sorun çözülmez. Daha da büyür.” dedi. Özgürgün, “Kıbrıs Türk halkının ve KKTC hükümetinin net olarak ortaya koyduğu bir şey var: Ana vatan Türkiye’nin etkin ve fiili, ki o da TSK’nın oradaki askeri varlığıdır, bundan asla vazgeçmemiz mümkün değil. Bunu pazarlık konusu dahi etmeyiz, bir santimine dahi dokundurmayız. Burada da Türkiye ile tam bir görüş birliğimiz var” diye konuştu.



NE GÜZELYURT’U VERİRİZ NE KARPAZ’I VERİRİZ

Özgürgün, şöyle devam etti: “Şu aşamada iki tarafın duruşuna baktığında bir taraf diyor ki Türk askeri çekilmezse çözüm olmaz. Bütün göçmenler evlerine dönmezse çözüm olmaz. Türkiye’den gelenler, onlar ‘yerleşikler’ diyor, geri dönmezse çözüm olmaz, Güzelyurt verilmezse çözüm olmaz, Karpaz verilmezse çözüm olmaz. Bu söylediklerine baktığınız zaman çözüm olmaz. Biz ne Güzelyurt’u veririz ne Karpaz’ı veririz. Kimin toprağını kime veriyoruz? Burada binlerce şehit var Kıbrıs’ta.”



Kıbrıs Gazisi E.Tümg Cumhur Evcil:

Müzakereler, KKTC’nin bekasını tehdide varacak boyutlara ulaştı

Kıbrıs Gazisi Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil; Kıbrıs müzakereleriyle ilgili, “2017’ye sarkan Kıbrıs müzakereleri, Türkiye ve KKTC’nin bekasını tehdide varacak boyutlara ulaştı” dedi. Evcil, “Kıbrıs’ın etrafında bulunan zengin petrol, doğalgaz vs. yatakları; başta ABD olmak üzere AB’yi yeniden harekete geçirdi ve bölgeyi parsellediler. Türkiye ve KKTC üzerinde baskılar yoğunlaşmaya başladı. Suriye’de Batılı koalisyonun aldığı pozisyonlar, hain 15 Temmuz kalkışması ve şimdilerde PKK canilerinin saldırıları ile oluşturulan inanılmaz vahşet, Türkiye’ye baskı operasyonlarının bir bölümü değil mi?” dedi.



“RUMLAR’IN GAYESİ KIBRIS’I YUNANİSTAN’A BAĞLAMAK”

Tümgeneral Evcil; “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk’ünün şehit kanları ve büyük fedakarlıkları ile kazanılan hak ve hukukları, eşit, adil ve güven içinde gelecekleri büyük ölçüde tehdit altına alınmaya çalışılmaktadır. AB içinde Federal Kıbrıs’ın bir başka ülkeyle özellikle Yunanistan’la birleşme yolunun açık olduğunu, Kıbrıs Rumları yıllardır açıkça ilan ediyor. AB dağıldığında da, Federal Kıbrıs’ın Yunanistan’ın kucağına atılmış olacağı aşikar gibidir” diye konuştu. Evcil; “Rumların Kuzey’e yerleşmeleri için sürekli formül üretilirken bir müddet sonra Kuzey’de Rumların, Türklerin sayısını aşacağı ve Türklerin basit bir azınlık haline getirileceği apaçık ortadadır. Rumlar, soydaşlarımızı basit bir azınlık seviyesine indirip, Ada’nın yönetiminden uzak tutarak ilk fırsatta Ada’yı Yunanistan’a bağlamanın peşindedirler” diye konuştu.



ANNAN PLANI ÜZERİNDEN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

2004’te BM Genel Sekreteri olan Kofi Annan tarafından, Annan Planı’nın kabul edilmediğinde geçersiz olacağı açıklanmıştı. Ancak görüşmelerin Annan Planı üzerinden yürütüldüğü, Rumlar’ın şimdi Annan Planı’nda öngörülenden daha fazla, mesela Karpaz Yarımadası’nı, nüfus oranına göre Ada sahillerinin 4/5’ini istedikleri dile getirilmektedir. Oysa zafer bizimdi. Bugüne kadar Türkiye bütün gücüyle oynanan oyunların karşısında yer alarak Kıbrıs’a sahip çıkmış, bundan sonra da sahip çıkmak zorundadır. 1974’den günümüze Adada yaşayan her iki toplum, savaşsız, barış ortamında yaşamlarını sürdürmektedirler. Orta Doğuda ayırma ve bölmeyi kendine prensip edinmiş ABD ve AB Kıbrıs’ta ille her iki ayrı milleti, iki ayrı kültürü ve yaşadıkları bölgeleri birleştirmekten yanadırlar. Bu iki milletin birlikte yaşayamayacağını daha önce Rumların katliamları ortaya koymuştur. Birlikte yaşamak mümkün değildir ve bu durum Rum’un Türk’e tahakkümünden başka bir şey olamaz” dedi.