Kimin iti oldukları ayyuka çıktı

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - 15 Temmuz alçak darbe girişimindeki ABD rolü iyice belirginleşti. ABD Büyükelçiliği ile FETÖ’nün firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz arasındaki telefon trafiğinin deşifre olması, 1 numaralı terör elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün operasyonel imamları Emre Uslu, Tuncay Opçin, Kozanlı Ömer başta olmak üzere 18 üst düzey FETÖ militanının ABD’de rahatça gezmesi, Gülen’in “Ancak ABD iade ederse Türkiye’ye giderim” beyanatı ve son olarak 15 Temmuz afişlerinin Washington’da yasaklanması, darbenin arkasındaki gücü açıkça ortaya koydu.

KİMİN ASALAKLIĞINI YAPTIĞI ORTADA

ABD’nin 15 Temmuz darbe girişimi konusundaki skandallarını Akit’e değerlendiren eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Washington’da Trump’la görüşeceği gün Washington Post’ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in röportajını yayınlamak siyasi olmuyor da 15 Temmuz gibi 249 şehidimizin birinci ölüm yıldönümü idrak edeceğimiz bir anma etkinliğinin duyurusunu ‘siyasi’ diyerek iptal etmeye kalkıyor aşağılık akıl. Burada lafı evelemeye gevelemeye gerek yok. FETÖ’nün kimin himayesinde, kimin desteğiyle, kimin asalaklığını yaparak 15 Temmuz darbesine kalkıştığı bariz ortada.”

EMİR VERDİĞİNİZ KRALLIKLAR DEĞİLİZ

Bağış, “Türkiye kimilerinin emir verdiği krallıklara, emirliklere, dikta rejimlerine benzemez. Burada millet bu tablo karşısında Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini de, ittifaklarını da, üye olduğu uluslararası kurumları da sorgular. Türk milletini kendilerinden bu kadar nefret ettirmesinler. ABD’nin Fetullah Gülen denilen şarlatan ve beraberindeki Uslu ve Opçin gibi FETÖ’cüleri bir an evvel gözaltına alarak Türk yargısına teslim etmesi gerekiyor” diye konuştu.

METRO AFİŞLERİ SON ÖRNEK

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Mehmet Akif Okur ise, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye 15 Temmuz ihanetiyle tarihinin gördüğü en ağır saldırılardan birine maruz kaldı. Normal şartlar altında ABD başta olmak üzere NATO’daki müttefiklerinin Türkiye ile dayanışma içine girmesi, bu girişimin arkasındaki örgütün çözülmesi için Türkiye’ye yardım etmesi beklenir fakat biz tam tersi manzarayla karşı karşıya kaldık. Metrolardaki 15 Temmuz ilanlarının yasaklanması bunun son örneği. Desteğin ayyuka çıkması demek.”

İSLAM KARŞITI AFİŞLERE İZİN VAR...

ABD metrolarındaki geçmiş uygulamaları hatırlatan Okur, şöyle devam etti: “Bizler geçmişte ABD’deki metrolarda İslamofobik derneklerin nefret suçu sayılacak mesajlarının dahi kabul edilerek metrolarfa afişler halinde yayınlandığını biliyoruz. Fakat Türkiye gibi, ağır bir darbe girişimine maruz kalmış bir ülkenin mesajını vermesine mani olunması, eğer mesele demokrasiyse hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan davranıştır.”

AZILI DARBECİLERİ HİMAYE EDİYOR

ABD, başta FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen üzere toplam 18 FETÖ’cü kilit haini besliyor. Türkiye tarafındna ABD’ye ulaştırılan; Gülen, örgütün operasyonel imamları Emre Uslu, Tuncay Opçin, Kozanlı Ömer gibi üst düzey FETÖ militanının iade dosyası hakkında ABD makamlarınca hiçbir işlem yapılmıyor.