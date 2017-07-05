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Kim'den ABD'ye okkalı küfür: Her füze Amerikan p.çlerine...

Kıtalararası balastik füze denemesinde başarılı olan Kuzey Kore, füzelerin bir hediye paketi olduğunu belirtti

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:45
Kim'den ABD'ye okkalı küfür: Her füze Amerikan p.çlerine...

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemeye tepki gösteren ABD'ye meydan okudu.

The Guardian'ın haberine göre Jong-un, ABD'nin 4 Temmuz tarihinde kutladığı Bağımsızlık Günü'nden söz ederek, füze denemesinin 'Amerikalı p.çlere' bir hediye olduğu ifadesini kullandı.

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HEDİYE PAKETLERİNE DEVAM EDİN

Haberde, açık bir alanda, etrafında generaller ve bürokratlarla bilgisayar monitörlerinin önünde ayakta alkış tutarken görülen Kim'in görüntüleri yer aldı. Haberde, Kim'in denemeyi, "yüzünde büyük bir gülümsemeyle" seyrettiği belirtilerek Kuzey Kore liderinin bilim adamlarına "Yankilere irili ufaklı hediye paketleri göndermeye devam edin." dediği ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:45
  1. kıtalar arası füze denemesi
  2. ABD
  3. füze denemesi
  4. Kim Jong
  5. Kuzey Kore
  • vatansevervatansever31 dk önce
    Seni hic sevmesem ve yaptiklarini benimsemesem de abd hakkindaki,sozlerin ve cesaretin cok hosuma gitti..10 uzerinden 9
  • guclu turkiyeguclu turkiye33 dk önce
    Dinsizin hakindan imansiz gelir...Allah hidayet nasip etsin sana...ABD kendini b... Zannettiği ama el kadar çocuk agiziniza yaptı Aferin...dillerim devami gelsin dostlar
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