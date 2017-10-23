Kim, nerede ve ne için savaşıyor?

Yemen topraklarındaki savaş açık şekilde 4 farklı cephe ile sınırlanmış durumda.

Birinci cephe: Mansur el-Hadi’ye bağlı Aden hükümetine bağlı güçler ile Husiler arasındaki Batı Ma’rib, Cevf ve Beyhan beldesi civarındaki cephe.

İkinci cephe: Birleşik Arap Emirlikleri( BAE) ve BAE’ye bağlı kuvvetler ile Husiler arasındaki Yemen’in batı sahilleri özellikle Mokha ve Hudeyde sahiline bitişik olan cephe.

Üçüncü cephe: Ensaru'ş-Şeria (Arap Yarımadası El Kaidesi) ve Husiler ve Husi karşıtı bazı Arap kabileleri arasındaki Beyda’, Rida, Qayfa, İbb hattından uzanan ve Kuzey Dali’’de biten cephe.

Bu bölgedeki yürütülen savaş: Baskın, suikast, el yapımı patlayıcı (EYP) ile askeri konvoyları hedef almak gibi gerilla savaşı taktikleriyle yürütülmektedir. Bununla beraber Qayfa bölgesinde Husilere karşı savaşan zayıf bir IŞİD yapılanması bulunmaktadır.

Dördüncü cephe: Suudi Arabistan ordusu ve Hadi Hükümeti güçleri ile Husiler arasındaki Suudi sınırları içindeki Necran ile birlikte Yemen sınırları içinde bulunan Sa’da ve el-Biqa’ bölgesini kapsayan cephe.

Ensaru'ş-Şeria ile hükümet güçleri arasında Abyan’daki Humeyme bölgesinde çatışmalar ve mücadele devam etmektedir. Hükümete bağlı 'güvenlik güçleri', tamamen BAE tarafından eğitilen ve finanse edilen ve açık olarak BAE’ye bağlı olan milis kuvvetlerden biridir. (Ensaru'ş Şeria'nın birincil talebi İslami bir hükümet kurulmasıdır. Ancak ülkede yükselen Husi-Şii tehlikesi nedeniyle grup, yerel Sünni aşiretlerle birlikte İran destekli bu gruplara karşı savaşmaya odaklanmıştır. Sıklıkla ABD'nin hava saldırılarına hedef olan grup, şehir kontrollerini sınırlama, gücünü yayma ve yerel aşiret güçlerin arasına karışma stratejisi izlemektedir. BAE ve ona bağlı milis güçler, Ensaru'ş Şeria ve benzeri İslami grupların alan hakimiyetine karşı silahlı güç kullanmaktadır.)

Hatırlanmalıdır ki Yemen’de BAE tarafından eğitilen ve mali destek sağlanan üç milis kuvvet bulunmaktadır:

1-Hadremevt Özel Kuvvetleri: Hadremevt’in Doğu Reyde sahilinden Şebve’deki Belhaf sahiline uzanan bölgede faaliyet göstermekte.

2-Şebve Özel Kuvvetleri: Güney Şebve’deki Belhaf, Azzan, Habban ve Şebve Eyeletin’in başkenti A’tik beldesini kontrol altında tutuyor.

3-Güvenlik Kemeri Güçleri: Aden’in büyük bir kısmında bulunmakla beraber Lahic, Selasi ve Abyan Eyaleti’ni kontrol ediyorlar.

BAE'NİN GİZLİ PLANI

Güncel duruma bakıldığında BAE, Yemen sahillerini kontrol almaya çalışmaktadır. BAE’nin sahildeki hedefi Husilerin nefes borusu konumundaki limanlar vasıtasıyla herhangi bir yardım almasını engellemek. Bununla beraber BAE, Husiler ile savaşı terkedip savaşın asıl yükünü Suudi Arabistan üzerine yıkmakta ve mücadelenin yönünü İslami partilere ve -İhvan-ı Müslimin, Islah partisi ve Ensaru'ş Şeria vb. gibi- gruplara doğru çevirmektedir. BAE aynı zamanda Yemenli kabilelerin bağlılıklarını satın alarak BAE askerleri yerine Yemen kökenli paralı askerler savaştırmaktadır. (BAE, Ortadoğu'da İsrail ve ABD'nin PKK'dan sonra en büyük müttefiki olarak karşımıza çıkmaktadır ve Yemen stratejisi de bu göz önüne alınarak okunmalıdır)

SUUDİ ARABİSTAN'NIN BAŞARISIZLIĞI

Suudi Arabistan ise güney sınırlarının güvenliğini sağlamak ile meşgul durumda. Bununla beraber Suudi ordusu savaşın gidişatını etkileyecek herhangi bir askeri kazanım elde edememektir. Yemen’deki cephelerin çoğunun dondurulduğu ve uzun zamanlardan beri cephe hatlarında değişiklik olmadığı gözlemlenmektedir.

Yemen’in şu anki durumu BAE’nin Yemen sahillerini ele geçirmek gibi hedeflerini Suudi Arabistan’ı kullanarak gerçekleştirmeye çalıştığını gösteriyor. Suudi Arabistan’ın askeri olarak Yemen’de durgunlaşması, savaşın ekonomik yükü ve askeri çözümün gün geçtikçe imkansızlaşması gibi sebeplerden dolayı Yemen’de siyasi çözüm ihtimalleri orta ve kısa vadede daha fazla öne çıkacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak Arap Koalisyonu ülkelerinin Yemen’deki hedef ve ajandalarının farklı olduğu açık şekilde görülmektedir. Hedeflerin farklı olması dolayısıyla Husilere odaklanması gereken koalisyon, gücünü dağıtarak askeri çözüm seçeneğinin dışlanmasına sebep olmaktadır. İlerleyen zamanlarda Umman merkezli yeni bir siyasi çözüm arayışı görmemiz mümkündür.