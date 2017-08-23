Kim, ne kadar alacak? İşte kamu görevlilerinin zamlı maaşları

Bu yılki toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı. Hükümet ile memur sendikaları dün gece yarısı anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memurları temsil eden Memur-Sen arasında toplu sözleşme dün imzalandı. 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine 2018'in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılacak. En düşük memur maaşı Temmuz 2018'den sonra 2 bin 928 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 13 TL'ye çıkıyor.

KÜMÜLATİF ARTIŞ % 17.54

Toplu sözleşme döneminde memur maaşlarına yapılacak artış kümülatif bazda ise yüzde 17.54'ü buldu. Memur maaşlarına yapılan zam önümüzdeki yıl için kümülatif bazda yüzde 7.6, 2019 yılı için kümülatif yüzde 9.6 olarak gerçekleşti.

Toplu sözleşme görüşmelerinde memur sendikalarının 440 teklif maddesinden 258'i üzerinde anlaşıldı. Kalan maddelerle ilgili müzakereler devam ediyor. Üzerinde uzlaşılan maddelere göre, hacca gitmek isteyen ve hac kurasında adı çıkan kamu görevlilerine 20 günlük ücretsiz izin hakkı tanınacak.







4C'Lİ VE ENGELLİLERE MÜJDE

Kamu yemekhanelerinde helal gıda sertifikalı ürünlerin tüketilmesi özendirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Meteoroloji, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde çalışan personele ilave havacılık tazminatı verilecek. 4/C'li personele yapılan ek ödeme miktarları da yükseltildi. Kamu konutlarından engelli kamu görevlilerinin öncelikli faydalanması sağlanacak. Engelli kamu görevlileri kendi görev alanları dışında bir yerde görevlendirilirse yanlarında refakatçi bulundurabilecek. Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarına daha yüksek çocuk yardımı ödeneği verilecek. Resmi ve dini bayram günlerinde fazla mesailer artırılacak.

80 MİLYONUN MENFAATİNİ GÖZETTİK

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 80 milyon vatandaşın menfaatinin gözetildiğini belirterek "Uzun soluklu ve stresli bir süreçti. Çok başarılı bir çalışma dönemi gerçekleştirdik. Bu teklifimizle hem memurumuzu memnun etmeyi hem de kamu mali dengesini gözetmeyi amaçladık" dedi. Kadın çalışanların yükünü hafifletmek için önümüzdeki dönemde de çalışacaklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Kreş imkânlarının geliştirilmesiyle ilgili bazı hususları ve farkındalığı da artıracak şekilde olumlu gördüğümüzü toplu sözleşme metnimizde işledik" diye konuştu.

Memur-Sen Başkanı ALİ YALÇIN da Çalışma Bakanı'na teşekkür ederek, "Bizim işimizi masada kolaylaştırmıştır. Bakanımız sendika kökenli olmasaydı belki de sorun çıkabilirdi" dedi.