Kim Milyoner Olmak İster’i artık o sunacak

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunucusu değişiyor. Programı sunan Selçuk Yöntem'in yerine gelecek isim belli oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’i artık o sunacak
Eklenme: 11 Ocak 2017, 10:46
Bu haber 6.335 kez okundu

Kim Milyoner Olmak İster'in sucunucu Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirmiş, programı oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı. 3 yıldır programı sunan Yöntem, yerini sürpriz bir isme bırakıyor.

Selçuk Yöntem'in koltuğunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köşesinden bu sözlerle duyurdu.

'Program artık Murat Yıldırım'a emanet. Bence biçilmiş kaftan...'

HAYIRLI OLSUN"

Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına 'hayırlı olsun' notunu düştü.

ERDOĞAN KIZ İSTEMİŞTİ

Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime programı aracılığı ile babasından istediği Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.

 

 
EtiketlerKenan IşıkSelçuk YöntemKim Milyoner Olmak İsterMurat Yıldırım
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

seren çetin

tuhhhh yazıkne halde ortam tv dünyasıda bozuldu televizyon dünyasındarezillik biraz komik olmuyormu artık komede

Cevapla