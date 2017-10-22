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Kim kimin yerine gelecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son yazısında, kulislere yansıdığını iddia ettiği AK Parti ve CHP’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

22 Ekim 2017 Pazar 09:40
Kim kimin yerine gelecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son yazısında, kulislere yansıdığını iddia ettiği AK Parti ve CHP’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevinden istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine Binali Yıldırım'ı düşündüğünü yazan Ahmet Hakan, Melih Gökçek'in yerine ise Ali Babacan isminin ön plana çıktığını öne sürdü.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki diğer kulis bilgileri şu şekilde

- CHP’nin Ankara için muhtemel üç adayı: Fethi Yaşar (Yenimahalle Belediye Başkanı), Muharrem İnce, Bülent Kuşoğlu (merkez sağdan gelen ve iki dönemdir CHP’den milletvekilliği yapan bir isim).

- Mansur Yavaş’a CHP ile arasına koyduğu mesafe nedeniyle CHP tabanı pek olumlu bakmıyormuş... Bu nedenle şansı olmayabilirmiş.

- CHP’nin Adana için muhtemel iki adayı: Soner Çetin... Zihni Aldırmaz.

- CHP’nin Mersin için muhtemel iki adayı: İstemihan Talay... Selçuk Dereli (CHP Çankaya İlçe Başkanı)...

- CHP’nin Bursa için muhtemel adayı: Muharrem İnce... Ama başka isimler de düşünülüyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 09:40
  1. AK Parti
  2. CHP
  3. Ahmet Hakan
  • Bekir gökçeBekir gökçe15 sa önce
    Binali bey istanbula yakışır ıstanbul ancakbinalı beyle alınır yoksa istanbul tehlikede istanbul duşerse hukumet duşer
  • ferhatferhat22 sa önce
    Milli irade diyorlardı noldu? . Baştan beri dedik aslında Ak parti yokRecep beyin partizanları ve fanatikleri var .Adalet ünvanı yok kaldırın partinizden Adalet demek Recep bey demek.Kalkınma da yok, Tarımda bile dışa bağımlı olmak var. Ne parti var ne Milli irade , Recep bey ne derse o olur.Hala anlamadınız mı? demokrasi var AKP de demokrasi ! Benböyle düşünüyorum.
  • dostdost1 gün önce
    Reklamlarini yapiyor. H...le
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Bu saldır coo yine bizim mahalleyi takmış peşine, yazık. Bizden kimsenin peşine takılmazken a.doğan mahallesi, kompleks, evet aşağılık kompleksi var bizim mahsllede. Bir türlü,kendi kendimize yetiyoruz, olamadık, gözümüz hep güneşin battığı yerde.

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