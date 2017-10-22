Kim kimin yerine gelecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son yazısında, kulislere yansıdığını iddia ettiği AK Parti ve CHP’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevinden istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine Binali Yıldırım'ı düşündüğünü yazan Ahmet Hakan, Melih Gökçek'in yerine ise Ali Babacan isminin ön plana çıktığını öne sürdü.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki diğer kulis bilgileri şu şekilde

- CHP’nin Ankara için muhtemel üç adayı: Fethi Yaşar (Yenimahalle Belediye Başkanı), Muharrem İnce, Bülent Kuşoğlu (merkez sağdan gelen ve iki dönemdir CHP’den milletvekilliği yapan bir isim).

- Mansur Yavaş’a CHP ile arasına koyduğu mesafe nedeniyle CHP tabanı pek olumlu bakmıyormuş... Bu nedenle şansı olmayabilirmiş.

- CHP’nin Adana için muhtemel iki adayı: Soner Çetin... Zihni Aldırmaz.

- CHP’nin Mersin için muhtemel iki adayı: İstemihan Talay... Selçuk Dereli (CHP Çankaya İlçe Başkanı)...

- CHP’nin Bursa için muhtemel adayı: Muharrem İnce... Ama başka isimler de düşünülüyor.