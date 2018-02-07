Kim Jong-Un kardeşini gönderiyor

Kuzey Kore lideri kardeşini Güney Kore'de düzenlenecek olimpiyatlara göndermeyi planladığı bildirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'u Güney Kore'de düzenlenecek olimpiyatlara göndermeyi planladığı açıklandı.

KUZEY VE GÜNEY, SPORDA YAKINLAŞTILAR

İki ülke heyetleri, 20 Ocak'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Kuzey Kore'den sporcuların katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Kuzey Kore'den geçen hafta Güney Kore'ye gönderilen 8 kişilik bir heyet, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları için oluşturulan tesisler ve konaklama alanlarında incelemelerde bulunmuştu.

HEYET GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kore Yarımadası'nda ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlar yapması ve Pyongyang yönetiminin nükleer füze denemeleri ile yaşanan gerginlik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajında Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirtmesi ve bu konuda Seul yönetimi ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmesiyle azalmaya başlamıştı.