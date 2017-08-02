Kim Jong'a küfür etti: O... çocuğu manyak...

Filipinler Devlet Başkanı Duterte yine bir lidere yönelik küfrüyle gündemde.

'ŞİRİN GÖRÜNEN TOMBUL SURATINA ALDANMAYIN'

72 yaşındaki Duterte, 10 üyeli Güney Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)'nın Filipinler'in başkenti Manila'da yapacağı güvenlik forumu öncesinde ulusal televizyondan da yayınlanan konuşmasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Duterte "Tehlikeli oyuncaklarla oynuyor. Bu deli adamın şirin görünen tombul suratına aldanmayın. O, o… çocuğu manyak, bir hata yaparsa, Uzak Doğu çorak topraklar haline gelir. Bu nükleer savaş durdurulmalı. Çünkü eğer burada sınırlı bir çatışma yaşanırsa size söylüyorum, nükleer serpinti toprak ve kaynaklara gelir. Bize ne olacağını bilmiyorum. Bir daha verimli bir şey yetiştiremeyebiliriz" dedi.

Geçen sene yapılan seçimle iktidara geldikten sonra ülkede uyuşturucuya karşı yürüttüğü 'savaşta' binlerce kişininölmesi nedeniyle yabancı liderler tarafından insan hakları ihlalleri ile suçlanan, kullandığı küfürlü dil ve tecavüz hakkındaki 'şakaları' nedeniyle şiddetli tepkileri üzerine çeken Duterte, kendisini eleştiren eski ABD Başkanı Baracak Obama'ya da 'O.. çocuğu' diyerek küfretmişti.

ABD, ÇİN, RUSYA, KUZEY VE GÜNEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANLARI ASEAN GÜVENLİK FORUMUNA KATILACAK

Diğer taraftan ASEAN'ın Manila'daki forumuna ABD, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanları katılacak.

Duterte'nin son sözlerinin forumda nasıl karşılanacağı bilinmezken, Pyongyang'ın son balistik füze denemeleri toplantının ana gündem maddesi olacak.

Geçen hafta 2.'si olduğu belirtilen kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesini yapan Kuzey Kore, yeni füzelerinin ABD anakarasını vurabileceğini öne sürüyor.

AFP'nin ulaştığı taslak açıklamaya göre ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları toplantıda Kuzey Kore'nin füze denemelerinin 'ciddi endişe' yarattığını duyuracak.