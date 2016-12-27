Kim Jong-Un'dan bir yasak daha: İsa'yı unutun, babaanneme tapın!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkesinde noeli yasakladı ve halktan İsa'ya değil, babaannesine tapmalarını istedi.



India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.



Babannesi Kim Jong-Suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.



Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.









