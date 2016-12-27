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Kim Jong-Un'dan bir yasak daha: İsa'yı unutun, babaanneme tapın!

Ülkesinde yaptığı farklı uygulamalar ve pek çok konudaki yasaklamalarıyla bilinen Kuzey Kore lideri Kim, noelin kutlanmasını yasaklayarak, halka, "İsa'yı unutun, babaanneme tapın" dedi.

Kim Jong-Un'dan bir yasak daha: İsa'yı unutun, babaanneme tapın!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 15:35
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkesinde noeli yasakladı ve halktan İsa'ya değil, babaannesine tapmalarını istedi.

India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.

Babannesi Kim Jong-Suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.




 
EtiketlerJaponKoreTimesKim Jong-UnKuzey Kore lideri Kim Jong-UnNoel yasağı
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ömer

hala anlayamadiniz demi ?? noel Müslümanlarin kutladigi birsey deyil,Noel 24-26 aralik arasi hiristiyanlarin kutladigi önemli bir gündür.31 aralik da kutlanan ise yeni yildir,herkesin birbirine ,saglik mutluluk huzur dilekleriyle kutlanan yeni bir yilin gelisidir,bu dilek ve temmeniyle yapilan kutlama sizi neden rahatsiz ediyor anlayamiyorum ??

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Hümeyra

Ne noeli ne kutlamasi hadise kulak ver eyyyy müslüman kim ki bir milleti taklit ederse ondandir biz Hıristiyan miyiz ki noeli kutlayalim

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rizeli

SENDEMI LEYLAASENDEMI FETÖÖ FETÖ DA HEP AYNINAKARALARI ANLATTI:LEYLA Hanim Jesus yani onlarininandigi senin kast ettigin hasa hasa isaama bizim isa a.s peygamberimizolamaz cünküonlarin isasiAllah in ogluve onu carmiha gerildigine inaniyorlar.leyla HanimSen dahada Ileri giderek ALLAH HRISTIYANLARI TUTTU diyorsun hristiyan papazlar gibi sendehz isa aleyhisselamma iftira ediyonhasa hz isahristiyanmiydisen ya hain sin ya cahilsin dilerim cahil olasin yksa hainsensenden asagiligi yoktur.bunu unutma her kavme peygamber gelmistirhepsi müslümandir sapirtma

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Bilal temeş

LEYLA ya buradan sadece oooohaaaaa diyorum utanmasa papazların arkasında Cuma namazıda kılınabilir diyecek.

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leyla

Hristiyanlar isa'ya tapmiyorlar, noel isa'nin dogumgünü. Ayni bizdeki ramazan gibi, aralikta oruc tutuyorlar. Ve isa'nin dogumuyla, allah'in onlara kurtulus müjdeledigine inaniyorlar. Bu anlamda bizim inancimiz dahilinde de noel yanlis degil, hatta kutlamamiz hos olabilir. Biz sadece isa'ya allah'in oglu denmesine karsiyiz, cünkü oglu degil, gönderdigi peygamberdir. Inancli hristiyanlarin kuran'da dahi kurtulusa erdigi müjdelenir, hatta hristiyan rumlarla persler arasindaki savasta allah hristiyanlara müjde verir. selamlar.not: noel baba, ve agac olayinin noelle alakasi yok.

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rieli

bizim yerli Kemalist kim lerde ayni onlardakamal a tapiniyor.dünyada iki Devlet vardirmaalesef birisi bizim türkiyemiz ötekisidekominist korebu iki Devletmezardan yönetiliyor

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no name

yanlistan dogru bir soz..siradisi bir insan kim..yanistan dogru tabiri ise..yanlis olan tapinmak isa veya babannesine tapinmak ..tapinmak sadece Allaha olmalı. dogru olan ise isa da insan babaannesinde ..biri isaya biri babaannesine tapinsa ikisinde durumu değişmez..

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