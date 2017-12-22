Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kim Jong-un'dan ABD açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim, "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" olduklarını söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 15:33
Kim Jong-un'dan ABD açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit olduğunu "hiç kimsenin inkar edemeyeceğini" açıkladı.

KCNA ajansının haberine göre, Kim, İşçi Partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'yi "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" sözleriyle nitelendirdi ve bunun inkar edilemeyeceğini belirtti.

"TRUMP'IN SUÇLU YARADILIŞININ" BELGESİ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin kısa süre önce açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni sert bir dille eleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı "ezici güç" ile cevap vermeye hazır olduğu vurgulanan stratejinin, "Trump'ın suçlu yaradılışının" belgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Trump'ın Kore Yarımadası'nda nükleer savaş çıkarma planının farkında olmalı. Kötü niyetlerini ve dünyayla nasıl alay ettiğini maskelemeyi amaçlarken Washington'ın diyalog önerisinin arkasında yatan (Trump'ın) gerçek maksatlarını da görmeli." değerlendirmesi yer aldı.

 

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:33
  1. Trump
  2. Kuzey Kore
  3. Kim Jong-un
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce aileye müjde
    1. Binlerce aileye müjde
    2. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    3. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    4. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    6. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    7. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    8. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    9. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    10. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    11. Lider, Adana'da yara aldı
    12. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    13. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    14. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    15. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    16. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    17. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    18. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    19. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    20. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi