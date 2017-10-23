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''Kim Jong-un ölümcül çiçek üretiyor''

Harvard Üniversitesi'nde Kuzey Kore lideri Kim jong-un'un çalıştığı kimyasal silahlarla ilgili bir rapor hazırlandı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:04
''Kim Jong-un ölümcül çiçek üretiyor''

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi, Kuzey Kore lideri Kim jong-un'un savaşlarda kullanmak üzere şarbon benzeri kimyasal silahlar üzerine çalıştığını iddia etti. Hazırlanan rapora göre Kuzey Kore lideri, ölümcül çiçek ve veba hastalığı üzerine çalışıyor. Daily Mail'in haberine göre Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard, Kim Jong-un üzerine bir rapor yayımladı.

Raporda Kuzey Kore liderinin çeşitli kimyasal silahlar üzerine çalıştığı belirtilirken bu silahları olası bir savaşta kullanmak üzere tasarladığı ve bunları stokladığı belirtildi. Güney Kore yönetiminin Kuzey Kore'nin 13 çeşit biyolojik silaha sahip olduğu iddiası da hatırlatılan raporda, hazırlanan 'ölümcül çiçek ve veba hastalığı' oluşturan kimyasalların birkaç şişesinin on binlerce kişinin ölümüne neden olacağı belirtildi.

Kuzey Kore haber ajansı KNCA, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ı 'holigan' ve 'parmaklarıyla nükleer bir düğmeye basmak üzerine olan deli' olarak nitelerken, Güney Kore'yi de ABD'ye yardım eden kukla devlet olarak tanımlamıştı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:04
  1. ABD
  2. Harvard Üniversitesi
  3. Kuzey Kore
  4. Kim jong-un
  5. Donald Trump
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