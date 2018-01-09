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Kim Joung-un hastalığını daha fazla gizleyemedi

Güney Koreli bir bilim insanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un böbrek hastası olduğunu ileri sürdü.

09 Ocak 2018 Salı 03:07
Kim Joung-un hastalığını daha fazla gizleyemedi

 Chungcheongbuk Üniversitesi profesörü Cho Chon Don Uk, Kim Jong-un'un sağlık durumunu Chosun Ilbo gazetesi için değerlendirdi. Kuzey Kore liderinin yeni yıl konuşması sırasındaki ses titreşimini ve genliğini analiz eden bilim insanı, "Böyle bir analizle kimse Kim Jong-un'un iç organlarının fonksiyonları konusunda hüküm veremez ama yeni yıl konuşması bize gösteriyorki böbrek fonksiyonları diğer organlarına göre daha zayıf" diye konuştu. Güney Kore, Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in sağlık durumunu da yakından takip etmişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 03:07
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