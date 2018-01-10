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Kim çıldıracak! Sürpriz satış

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Japonya'ya anti-balistik füze satışının onaylandığını açıklandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:34
Kim çıldıracak! Sürpriz satış

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Kuzey Kore'nin artan nükleer füze tehdidine karşı kendisini savunmak için Japonya'ya anti-balistik füze satışının onaylandığını söyledi.

Kuzey ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer füze programına ilişkin krizin çözümüne yönelik 2015 Aralık ayından bu yana ilk kez dün resmi heyetler arası görüşme yaptılar.

Kuzey Kore geçen yıl füze fırlatma denemelerinin sayısını artırmış ve Japonya toprakları üzerinden de füze fırlatmış, ayrıca şu ana kadarki en güçlü nükleer denemesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore'nin bu denemeleri ABD'nin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını sertleştirmek için çalışmasına yol açmış, Pyongyang bu yaptırımları savaş nedeni olarak nitelendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı savaş gemilerinden veya kara tabanlı bir sistemden fırlatılabilen dört füzenin ve ilgili donanımın 133 milyon dolarlık satışını onaylamasını dün Kongre'den istedi.

ABD'li yetkilinin verdiği bilgiye göre Raytheon Co ve BAE Systems tarafından üretilen anti-balistik füzelerin satışıyla "Kuzey Kore'nin provokatif davranışıyla tehdit altına giren müttefiklerin savunma kabiliyetlerini artırmak için Başkan Trump'ın verdiği taahhütün" yerine getirildiğini söyledi.

Japonya Aralık ayında ABD yapımı yerde konuşlu Aegis radar istasyonları ve önleme uçağı ile balistik füze savunma sistemini genişletmeye resmen karar verdi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:34
  1. Japonya
  2. Güney Kore
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