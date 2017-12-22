Kim bu Zayed ailesi?

İşte Taha Dağlı'nın o yazısı;

Başlarında bir ateist var!

Birleşik Arap Emirliklerinin Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, kutsal emanetleri İstanbul’a getiren Fahrettin Paşa’ya ‘hırsız’ dedi.

Şimdi asrın iftirasını atanlar kimlermiş masaya yatıralım.

İftirayı atan Dışişleri Bakanı Abdullah’ın abisi BAE’nin devlet başkanı olan Halife bin Zayed’dir.

Halife bin Zayed Arap dünyasında ateist kimliğiyle tanınır.

Halife’nin ateist olduğunu da ünlü bir Arap din alimi açıklamıştır.

Halife’nin oğlu veliaht Muhammed bin Zayed de babası kadar net olmasa da söylentilere göre İslamiyet ile pek ilişkisi olmayan biri olarak bilinir.

Veliaht’ın en iyi kankalarından biri ABD Başkanı Donald Trump’ın Yahudi damadı Jared Kushner’dir.

Bu veliaht, geçtiğimiz Mart ayında Suudi Arabistan Kralı Selman’ın oğlu Muhammed Bin Selman’ı Washington’a götürüp ABD Başkanı Trump’la görüştüren kişidir.

O görüşme sonrası BAE, Suudi Arabistan’ı tamamen kendi yörüngesine alıp önce Haziran ayında Katar krizini ardından da Kasım ayında Prenslere yönelik operasyon ve Lübnan krizinin patlak vermesine yol açmıştır.

BAE NEDEN ŞİMDİ FAHRETTİN PAŞA ÜZERİNDEN TÜRKİYE’YE İFTİRA ATTI?



Türkiye Kudüs konusunda Müslüman dünyasındaki liderliğini perçinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs duruşu hem Arap ülkelerinde hem de BAE ve Suudi Arabistan’ın etki alanı olan Malezya, Endonezya gibi müslüman ülkelerde geniş yankı uyandırdı.

Bu durum en çok BAE’yi rahatsız etti. Çünkü Kudüs’ü sattılar. Türkiye’nin Kudüs politikası geniş kitleler arasında ses getirince de Türkiye’yi kutsal emanetleri çalmakla suçlamaya kalktılar. Böylece Türkiye’yi Müslüman aleminde karalayıp, Türkiye’nin liderliğinde başlatılan Kudüs mücadelesini boşa çıkarmayı amaçladılar.

GEZİ VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMLERİNDE BAE ETKİSİ



2013 Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli finansörlerinden biri BAE’dir. Bu iki kalkışmayı bizzat Muhammed Dahlan finanse etmiştir. Dahlan da Filistinlilerin yüz karası, İsrail işbirlikçisi olan BAE tarafından da tetikçi olarak kullanılan biridir.

ZAYED AİLESİNİN İSLAM DÜŞMANLIĞI



BAE Devlet Başkanı olan baba Halife bin Zayed’in ateist kimliği, veliaht oğlunun islam düşmanlığı ve kardeşi Abdullah’ın Türkiye’ye yönelik iftirası aslında bu ailenin hayattaki üyelerinin kimlere hizmet ettiğinin göstergesi. Çünkü Zayed ailesi İngiltere Kraliçesine bağlılıklarının yanı sıra ABD ve siyonistlerle ortak hareket etmektedir. Müslüman Kardeşleri, Hamas’ı ve Dünya Müslüman Ailemler Birliği ile birliğin başkanı Yusuf el Kardavi’yi terörist ilan etmeleri bile ailenin islam dünyasına bakışını yansıtmaktadır.

AİLEDEKİ ŞAİBELİ UÇAK VE HELİKOPTER KAZALARI



Ateist olduğu söylenen Devlet Başkanı Halife’nin babası Zayed Bin Nahyan, aslında Müslüman ülkelerle işbirliği yapan özellikle fakir Müslüman ülkelere yardımlarıyla bilinen bir liderdi. Ancak onun ölümünün ardından ateist oğlu Halife başa geçti.

Halife’nin iftiracı kardeşi Abdullah dışında iki kardeşi daha vardı. O kardeşlerden biri 2008 yılında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Diğer kardeş Ahmet ise 2010 yılında Fas’ta özel uçağının düşmesi sonucu kayboldu sonrasında öldüğü açıklandı. Prens Ahmet abisinden sonra tahtın varisiydi. İki kardeşin iki yıl arayla şaibeli kazalarla ölmelerinin ardından BAE’nin kontrolü tamamen Halife bin Zayed ile oğlu Muhammed Bin Zayed’e kaldı.

BAE-İRAN İLİŞKİSİ



BAE-Suudi Arabistan ilebirlikte Katar krizini çıkardıklarında Katar’ı İran’a destekle suçlamışlardı. Oysa Körfez ülkeleri arasında İran’la en çok ilişki kuran ve en büyük ticaret hacmine sahip olan ülke bizzat BAE’ydi.