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Kilosu 5 TL’den satışa çıkan çekirdeksiz üzüme ilgi yoğun

Bilecik’te yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan çekirdeksiz üzüm kilosu 5 TL’den tezgahlarda yerini alırken vatandaşların ilk çekirdeksiz üzümlere ilgisi yoğun oldu.

08 Ağustos 2017 Salı 22:43
Kilosu 5 TL’den satışa çıkan çekirdeksiz üzüme ilgi yoğun

Bilecik’te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda kilosu 5 TL’den satılan çekirdeksiz üzüme fiyatının pahalı olmasına rağmen ilgi büyük. Çekirdeksiz üzümün tezgahlara yeni düştüğünü anlatan incir satıcısı Erdinç Gür, “Çekirdeksiz üzümlerimiz yeni düştü tezgahlarımıza. Fiyatı 5 lira. Fiyatlarımız yeni olduğundan dolayı biraz yüksek. Halkın rağbeti çok fazla. Üzümler yeni tezgahlara düştüğü için halkın yaz meyvesi olan üzüme özlemi çok fazla. Satışlarımız çok güzel gidiyor. Fiyatlarımız şuanda pahalı olsa bile ilerleyen zamanlarda fiyatlar düşecek” dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:43
  1. Bilecik
  2. Hürriyet
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