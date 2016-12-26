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Kilosu 2 bin Euro

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye'deki trüf mantarı potansiyelini ortaya çıkartarak ekonomiye kazandırılması için orman sayısını arttırıyor. 'Siyah elmas' olarak nitelendirilen mantarın kalitesi ve türüne göre kilogram fiyatı 2 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor.

Kilosu 2 bin Euro
Eklenme: 26 Aralık 2016, 12:17
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Gıdadan kozmetiğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan dünyanın en pahalı mantarı trüf için Bakanlık harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 'siyah elmas' olarak nitelendirilen, kalitesi ve türüne göre kilogram fiyatı 2 bin Euro'ya kadar çıkabilen trüf mantarı, artık daha fazla üretilecek.

2016 yılı Kasım ayı itibarıyla orman genişliği bin 370 dekarı bulan trüf ormanı için Bakanlık, 2019 yılına kadar 2 bin 450 dekar alanda daha trüf ormanı kurulmasını hedefliyor.

Öte yandan Bakanlık, arıcılık ve bal üretimini artırmak için de 3 yıllık yol haritası belirledi. Verilen desteklerle arıcılık ve bal üretimini dünyada 6'ncı sıradan 2'nci sıraya çıkaran Bakanlık, yeni bal ormanlarının kurulması için üretimi daha da artıracak.

Bu kapsamda şu ana kadar 286 olan bal ormanı sayısının 2019 yılında 465'e çıkarılması hedefleniyor. Köylülerin yerinde kalkındırılması için de 2019 yılına kadar 5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kurulması planlanıyor. Bu kapsamında 2015 ve 2016 yılları arasında bin 702 köyde, 4 milyon 200 bin TL gelir getirici türde fidan dikildi. Bunların yanı sıra 2016 yılında 30 milyon metreküp olan odun ham madde ihtiyacının 20 milyon metreküpü Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılandı. 2002 yılında 500 milyon lira olan orman ürünleri geliri, 2016 yılında 2,7 milyar liraya ulaşırken 2019 yılına kadar toplamda 2,97 milyar lirayı bulması öngürülüyor.

 
EtiketlerOrman ve Su İşleri Bakanlığı
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