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Kilosu 1 lira 80 kuruşa kadar düştü

Hasadının başladığı zamanlarda kilosu 2 lira 40 kuruştan satılan limon şu an dalında 1 lira 80 kuruştan alıcı buluyor.

09 Ocak 2018 Salı 17:17
Kilosu 1 lira 80 kuruşa kadar düştü

Mersin Turunçgil üreticileri Birliği (MERTUB) Başkanı Ahmet Dursun Şahin, hasadının başladığı zamanlarda kilosu 2 lira 40 kuruştan satılan limonun şu an dalında 1 lira 80 kuruştan alıcı bulduğunu bildirdi.

Şahin, limon hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, limon hasadının devam ettiğini, limonun dalında iyi fiyatlara alıcı bulduğunu söyledi.

Bu yıl ülke genelinde limon rekoltesinde düşüklük yaşanırken, Mersin'de rekoltenin iyi durumda olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:
 
"Hava şartlarından etkilenmeyen limonlar bu yıl çok kaliteli ve yüksek verimli bir duruma sahip. Mersin genelindeki limon paketleme tesislerinin büyük  bir çoğunluğu tam kapasiteyle çalışıyor. Hasadının başladığı zamanlarda kilosu 2  lira 40 kuruştan satılan limon şu anda dalında 1 lira 80 kuruştan alıcı buluyor. Limon fiyatlarındaki belirsizliklerin giderilmesi ve limon üreticilerinin yüzünün  gülmesi için daha önce açıklanması beklenen limon teşviki primlerinin bir an önce  açıklanmasını bekliyoruz. İhracat yapacak olan tüccarların daha rahat önünü  görebilmesi için hükümetimizden limona verilecek olan teşvik priminin bir an önce  açıklamasını istiyoruz."
 
Şahin, limon üretimi geliştikçe limon tüketiminin de arttığını, artık vatandaşların limonu sadece salatasına sıkmayıp sağlık ilacı gibi görerek  tükettiklerini aktardı.
 
Devletin en büyük gider kalemlerinden olan sağlık giderlerinin daha da  azalması için limon tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Limon hasadında  çalışan çok fazla insanımız bulunmakta. Hem il ekonomisine hem de ülke  ekonomisine çok büyük katkısı var. Böyle büyük bir sektör haline gelen limona  olan teşviklerin bir an önce açıklanması gerekiyor. Teşvikler açıklansın ki  bizlere de fiyat olarak yansısın." diye konuştu.
 
Limon paketleme tesisi sahibi ve ihracatçısı Erdoğan Yaşar da limon  rekoltesinden ve fiyatlarından memnun olduklarını belitti.
 
Bu yıl limonun çok güzel fiyatlardan alıcı bulduğun dile getiren Yaşar, "Sabahın erken saatlerinde limon bahçesine giren işçilerimiz önce  limonları kesiyor, daha sonra fabrikamızda boy ölçüsüne göre sıralanıyor ve paketlenerek tüketicilere ulaştırılıyor. Fabrikamız günde 60 ton limon işliyoruz. İşlediğimiz limonlar Rusya başta olmak üzere,Romanya, Bulgaristan ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyoruz. Şu anda pazar sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:17
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