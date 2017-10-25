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Kilo vermek için 5 altın kural

Kilo vermek isteyenlerin, diyet yaptığı halde kilo vermekte zorlanların uymak zorunda olduğu bazı kurallar vardır.

25 Ekim 2017 Çarşamba 03:01
Kilo vermek için 5 altın kural

1. Mutlaka kahvaltı edin. Diyetisyenler, kilo vermek isteyenler için ana öğünleri atlamamanın önemini vurgularlar. Bunların başında kahvaltı gelir. Güne sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı ile başlamak, metabolizmayı canlandırır ve kilo vermeyi sağlar. Protein bakımından zengin kahvaltı ve uzun süre tokluk sağlayacak lif zengini bir kahvaltı tercih edin.

2. Akşam yemeklerinden sonra tatlı yemeyi bırakın. Kilo vermek için sağlıklı, dengeli ve besleyici yemekler yemeye başlamalısınız.

3. Sağlıklı yiyecekleri sınırsız yiyebilirsiniz diye bir şey kesinlikle yok. Her besinin ideal bir porsiyonu var.

4. Aldığınız kalorinin verdiğiniz kaloriden az olması gerekiyor. Bunun için diyetinizle beraber düzenli spor yapmanız gerekir.

5. İdeal kilonuza ulaştıktan sonra eski beslenme alışkanlıklarınıza dönerseniz bütün emeğiniz çöpe gider. Bu yüzden aynı beslenme düzenini devam ettirmeniz gerekir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 03:01
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  4. 5 altın kural
  • RTERTE1 sa önce
    ALLAH resulü (s.a.v) derki ;acıkmadan yemeyin ve doymadan kalkın... helal yeyin ALLAHın verdigi ne varsa hepsinden yiyin için ama israf etmeyin doymadan bırakın.bu konuda kimseyi dinlemeyin. helal mal terle cıkar helal olması içinde yorulman lazım yorulunca kalori kaybedecen otamatik olarak zayıf kalcan :)

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