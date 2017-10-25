Kilo vermek için 5 altın kural

1. Mutlaka kahvaltı edin. Diyetisyenler, kilo vermek isteyenler için ana öğünleri atlamamanın önemini vurgularlar. Bunların başında kahvaltı gelir. Güne sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı ile başlamak, metabolizmayı canlandırır ve kilo vermeyi sağlar. Protein bakımından zengin kahvaltı ve uzun süre tokluk sağlayacak lif zengini bir kahvaltı tercih edin.

2. Akşam yemeklerinden sonra tatlı yemeyi bırakın. Kilo vermek için sağlıklı, dengeli ve besleyici yemekler yemeye başlamalısınız.

3. Sağlıklı yiyecekleri sınırsız yiyebilirsiniz diye bir şey kesinlikle yok. Her besinin ideal bir porsiyonu var.

4. Aldığınız kalorinin verdiğiniz kaloriden az olması gerekiyor. Bunun için diyetinizle beraber düzenli spor yapmanız gerekir.

5. İdeal kilonuza ulaştıktan sonra eski beslenme alışkanlıklarınıza dönerseniz bütün emeğiniz çöpe gider. Bu yüzden aynı beslenme düzenini devam ettirmeniz gerekir.