Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kilo aldım sanıyordu, karnından tam 9 kilo...

Kayseri’de bir kadının karnından yaklaşık 9 kilogram ağırlığında kitle alınırken ameliyatı gerçekleştiren doktor erken tanının önemini vurguladı.

31 Aralık 2017 Pazar 11:53
Kilo aldım sanıyordu, karnından tam 9 kilo...

Kayseri'de, ne yaparsa kilo veremeyen Hamdiye Koçer, karnındaki şişkinliğin sertliğinden şüphelenerek hastaneye gitti. Kendisinden ultrason ve MR testi istenen Koçer’de hacmi bir hayli büyük yumurtalık kisti tespit edildi.

"HEP KİLO OLARAK BİLİYORDUM"

Yapılan ameliyatlarla kitleden kurtulan Koçer, “Ben hep kilo olarak biliyordum ama kilo değilmiş, 89 kiloya kadar çıktım. 8 buçuk kilo kadar kitle alındı. Şimdi kilo da vermiş oldum.” dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Magnet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner ise, kadınlarda bu tür yumurtalık kistlerine rastlanabileceğini, erken önlem almak için yıllık kadın doğum muayenelerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

"HASTAMIZ GEBE GİBİYDİ"

Doç. Dr. Öner, “Hastamızı ilk gördüğümüzde gebe gibiydi ama aslında karnında büyük bir kitle vardı. Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu tür durumlarda hastalarımıza iki önerimiz var; birincisi yıllık muayene. Çünkü erken tanı bu tür hastalıklarda hem doğru teşhis koymamızı hem de hastalarımızın erken tedavi olmasını sağlıyor. İkincisi de ameliyat sırasında frozen çalışılması.

Frozen; ameliyat sırasında kitlenin patolojiye gönderilmesi ve patolojinin de bu kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu tespit etmesidir. Biz de patolojiden gelen sonuca göre ameliyatı şekillendiririz. Eğer kötü huylu derse kalan tüm kitleyi çıkarırız, iyi huylu denilirse de yalnızca kitleyi çıkarırız.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 11:53
  1. Hamdiye Koçer
  2. karnındaki şişkinliğin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    1. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    2. Erdoğan'ın Fransa ziyaretine ilişkin..
    3. 'Erdoğan'ın ziyareti ülkemize çağ..
    4. İran hükümetinden krizle ilgili flaş..
    5. MİT'ten 'çok gizli' yılbaşı hediyesi
    6. Öylece bakakaldılar! Nedeni şaşırttı
    7. Milyonlarca euro değer biçiliyor ama..
    8. Karar resmileşti! O ücret artık 53 TL
    9. 'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya..
    10. Resmi Gazete'de yayımlandı! 2018 yılı...
    11. Darbe yargısı boş durmuyor!
    12. Polis, firari FETÖ'cünün şifrelerini..
    13. 'Telefonda ByLock bulunması yeterli..
    14. Kilo aldım sanıyordu, karnından tam 9..
    15. 'Ölü veya diri' yazılmıştı, karar..
    16. Gezi imamından yılbaşı mesajı: Eğlenin
    17. İşte İran'ı karıştıran Lawrence!
    18. K... Trump hayatını kaybetti
    19. Enerji içeceklerinde yeni dönem!..
    20. İran'daki ölümler sonrası ilk açıklama
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Ülkede büyük kriz! Valiliği ele geçirdiler
    Ülkede büyük kriz! Valiliği ele geçirdiler
    Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak
    Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak