Kilit isim konuştu! Beni yanlış anlamış olabilir

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Bakanı Tümgeneral Mehmet Dişli savunma yaptı.

Dişli, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile aynı akıbete uğrayıp, silah tehdidi ile Akıncı'ya götürüldüm. Burada Genelkurmay Başkanına sekreterlik yaptım. Ne kimseye aracılık yaptım ne de Genelkurmay Başkanına darbe girişimine katılması için baskı yaptım" dedi.

Hulusi Akar'ın hakkında verdiği ifadeye karşı savunma yapan Dişli: Sayın Genelkurmay Başkanı ile olayların başından sonuna kadar beraberdik. Akıncı'dan Çankaya'ya kadar gidene kadar yaşanan olayların pusu içinde beni yanlış anlamış olabilir. Geçen süre içinde beni daha sağlıklı bir şekilde değerlendireceğine inanıyorum" dedi.

Mehmet Dişli daha önce de yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası'nda savunma yapmıştı.