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Kilis'ten top atışları yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:03
Kilis'ten top atışları yapıldı

Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:03
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. Afrin
  3. terör örgütü PYD/PKK
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