Kilis'ten acı haber geldi!

Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Bu sırada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu. Birkaç dakika sonra kentteki bir eve de roket isabet etti.

Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1'i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı