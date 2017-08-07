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Kilis'te zorla evlendirilmek istenen Suriyeli kız 3. kattan atladı

Kilis'te, ailesinin zorla evlendirmek istediği öne sürülen 16 yaşındaki D.H. adlı genç kız, oturdukları binanın 3'üncü katından kendisini aşağı attı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye götürülürken, annesi ile ağabeyi gözaltına alındı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:07
Kilis'te zorla evlendirilmek istenen Suriyeli kız 3. kattan atladı

Olay, öğle saatlerinde Kartalbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak bir apartmanın kiraladıkları 3'üncü katında yaşayan D.H., ailesi tarafından istemediği biriyle evlendirilmek istendi. İddiaya göre bu duruma karşı çıkan Suriyeli D.H., ailesiyle tartışınca balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kız, durumu görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından polis, intihar teşebbüsünde ağır yaralanan genç kızın annesi F.H. ile ağabeyi M.H.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:07
  1. Kilis
  2. Suriyeli
  3. içsavaş
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