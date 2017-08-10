Kilis'te yol güvenliğini "elektronik ikaz sistemi" sağlayacak

Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde bombalı araçlarla karakol ve kontrol noktalarına olası terör saldırılarının önlenmesi ve personelin can güvenliğini sağlanması için Kilis Valiliğinin koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kilis-İslahiye karayolundaki İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli Karakolu yol kontrol noktalarına, araçların güvenli bir şekilde ikaz edilmeleri amacıyla tamamen güneş enerjisi ile çalışan ve özellikle gece görünürlüğü artırılmış elektronik sisteme sahip ikaz sistemi kuruldu.

Sistem sayesinde güvenlik olaylarının yanı sıra birçok kazanın da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Olumlu sonuçlar alınması halinde sistemin il geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.