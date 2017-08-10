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Kilis'te yol güvenliğini "elektronik ikaz sistemi" sağlayacak

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, yol kontrol  noktalarına güvenliği sağlamak amacıyla elektronik ikaz sistemi kuruldu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:36
Kilis'te yol güvenliğini "elektronik ikaz sistemi" sağlayacak

Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde bombalı  araçlarla karakol ve kontrol noktalarına olası terör saldırılarının önlenmesi ve  personelin can güvenliğini sağlanması için Kilis Valiliğinin koordinesinde, İl  Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kilis-İslahiye karayolundaki İl Jandarma Komutanlığına  bağlı Kocabeyli Karakolu yol kontrol noktalarına, araçların güvenli bir şekilde  ikaz edilmeleri amacıyla tamamen güneş enerjisi ile çalışan ve özellikle gece  görünürlüğü artırılmış elektronik sisteme sahip ikaz sistemi kuruldu.

Sistem sayesinde güvenlik olaylarının yanı sıra birçok kazanın da  önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Olumlu sonuçlar alınması halinde sistemin il geneline  yaygınlaştırılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:36
  1. Kilis
  2. elektronik ikaz sistemi
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