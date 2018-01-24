Kilis'te şehit sayısı yükseldi: 2 şehit!

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi Çalık Camisi'ne isabet etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtiliyor. İkinci bir roketin ise bir eve isabet ettiği kaydedildi.

Kilis'te roketli saldırı sonrası şehit sayısı 2'ye yükselirken, 12 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

TERÖR MEVZİLERİNE OBÜSLERLE KARŞILIK VERİLDİ

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) belirlenen hedefler ateş altına alındı. Sınır birliklerinde konuşlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarıyla tespit edilen terör örgütü hedeflerini, Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Askeri yetkililer, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve hedeflerin imha edildiğini belirtti. Sınır birliklerinin top atışları, Kilis kent merkezinden de duyuldu.

AA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ: 1 ŞEHİT, 13 YARALI

Vali Mehmet Tekinarslan yaptığı açıklamada, "Suriye'den atılan roket namaz esnasında Çalık Camisi'ne isabet etti, yaralılar var. Hayati tehlikesi olanlar da bulunuyor" dedi.

Vali Tekinarslan, 1 kişinin şehit düştüğünü, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kilis Valisi Tekinarslan, PYD/PKK'nın kent merkezine yönelik saldırısında camideki 8 kişinin yaralandığını, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.