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Kilis'te PKK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:08
Kilis'te PKK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Şüphelinin Deliosman Köyü'nde saklandığını belirleyen ekipler, bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edilen A.Ö. gözaltına alındı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatılan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:08
  1. Kilis
  2. Suriye'nin Halep kenti
  3. terör örgütü PKK/PYD
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