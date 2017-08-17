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Kilis'te kuzenlerin silahlı arazi kavgası: 2 kişi öldü

Kilis'in Musabeyli İlçesi'nde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:32
Kilis'te kuzenlerin silahlı arazi kavgası: 2 kişi öldü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Delifakıkaradut Köyü'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında tarlada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 41 yaşındaki Ali Şahin ile kardeşi 37 yaşındaki Mesut Şahin yaralandı. Yaralı kardeşler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Şahin kardeşler, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kardeşlerin cesetleri otopsi için morga konulurken, jandarma tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:32
  1. Kilis
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