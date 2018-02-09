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Kilis’te feci kaza: 2’si polis 4 yaralı

Polis aracı ile sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

09 Şubat 2018 Cuma 17:42
Kilis’te feci kaza: 2’si polis 4 yaralı

Kaza, Kilis merkez hastane kavşağında bugün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 RB 321 plakalı otomobil ile 79 A 5934 plakalı resmi polis aracı Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine giden kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle refüje çıkan araçlarda bulunan 2’si polis 4 kişi yaralandı.

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Yaralılar kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak acil servis ünitesinde tedavi altına alındı.

4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:42
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