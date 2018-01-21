Kilis'te dün gece elektrik hatları kesildi...

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatının yürütüldüğü yerlerden olan ve gece roketlerin düştüğü Kilis'te gece GSM hatlarında ulaşım sağlanamadı. Elektrik kesintisi de yaşanan kentte kesintiler gece saat 03.00 ile sabah saat 08.00'e kadar sürdü. Sabit telefon hattı ve internette herhangi bir kesinti olmazken, sabah saatlerinden itibaren kente yeniden elektrik verildi ve cep telefonlarına ulaşım sağlandı.