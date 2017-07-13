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Kilis'te biri asker, 4 kişi FETÖ'den tutuklandı

Soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi ile 1 asker tutuklandı

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:24
Kilis'te biri asker, 4 kişi FETÖ'den tutuklandı

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi ile 1 asker tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle üniversite öğrencileri E.K. ve M.A. ile onlarla irtibatlı olduğu tespit edilen Srilanka uyruklu M.M'yi gözaltına aldı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen bir askeri personel de ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:24
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kilis
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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