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Kilis'te askeri araç devrildi, yaralılar var

Kilis'te devriye gezen zırhlı aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 asker yaralandı.

22 Ekim 2017 Pazar 15:08

Kilis'in Suriye sınırında meydana gelen kazada, 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattında devriye gezen zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp eğimli arazide devrildi.

8 ASKER YARALANDI

Kazada zırhlı araçta bulunan 8 asker, yaralandı. Yaralı askerler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 15:08
  1. Kilis
  2. Suriye sınırı
  3. 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı
  • MehmetyaziciMehmetyazici20 sa önce
    Gecmisolsun

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