Kilis'te askeri araç devrildi, yaralılar var
Kilis'te devriye gezen zırhlı aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 asker yaralandı.22 Ekim 2017 Pazar 15:08
Kilis'in Suriye sınırında meydana gelen kazada, 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattında devriye gezen zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp eğimli arazide devrildi.
8 ASKER YARALANDI
Kazada zırhlı araçta bulunan 8 asker, yaralandı. Yaralı askerler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.