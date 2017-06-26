Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kilis’te 8 kişi yaralandı

Kilis’te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:43
Kilis’te 8 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolunun 5’inci kilometresinde Mehmet Canekken yönetimindeki 27 HS 096 plakalı otomobil, Mehmet Arslan yönetimindeki 75 AD 901 plakalı hatif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hatif ticari aracın sürücüsü Mehmet Arslan ile iki araçta bulunan Bahar Canekken, Betül Asra Aslan, Gülbahar Canaken, Muhammet Fatih Arslan, Emel Arslan, Ahmet Canaken ile Şenel Canaken, yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğe kapatılan karayolu kısa süre sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:43
  1. Fatih
  2. İslahiye
  3. Kilis
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ünlü tatil beldesinde… Polis böyle çevreledi!
    1. Türkiye’nin ünlü tatil beldesinde…..
    2. Taraftarlar küfür etti diye kulübü..
    3. Mehmetçik 'girilemez' denilen yerde..
    4. HDP'den Kılıçdaroğlu mesajı: Yakında..
    5. ABD'nin deli başkanı "Bize zarar..
    6. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    7. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    8. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    9. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    10. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    11. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    12. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    13. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    14. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    15. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    16. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    17. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    18. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    19. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    20. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…