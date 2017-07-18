Kiliseye bağlı koroda yüzlerce çocuğa taciz!

Almanya'da Katolik Kilisesi'nin tanınmış tarihi korolarından "Regensburger Domspatzen"da papaz ve öğretmenlerin, en az 547 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı bildirildi.

EN AZ 547 ÇOCUK TACİZE UĞRADI

Katolik Kilisesi ve koronun olduğu Regensburger Domspatzen Okulutarafından çocuk tacizlerinin aydınlatılması için görevlendirilen avukat Ulrich Weber, hazırladığı raporda, 1945-1990 yılları arasında en az 547 çocuğun şiddet gördüğünü ve cinsel tacize uğradığını belirtti.

Weber, Papa 16. Benedictus'un kardeşi Georg Ratzinger'in de 1964-1994 yıllarında koronun yöneticiliğini yaptığına işaret ederek Ratzinger'in olayları görmezden geldiği için sorumluluk taşıdığını vurguladı.

ADLİ İŞLEM YAPILAMAYACAĞI İFADE EDİLDİ

Weber, zaman aşımı nedeniyle suçlamalarla ilgili herhangi bir adli işlem yapılmayacağını ifade etti.

Raporda, şiddet ve cinsel taciz mağdurlarının yaşadıklarını 'cehennem", "hapishane" ve "toplama kampı'' sözcükleriyle anlatmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Kilise daha önce söz konusu kişilere 5 bin ila 20 bin avro tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Bin yılı aşkın geçmişe sahip Regensburger Domspatzen, Almanya'nın en eskiçocuk korosu olarak biliniyor.