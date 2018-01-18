Kilisede cinsel istismar tartışması!

Francis, Peru’yu da ağırlayacak olan bir gezide, geçtiğimiz hafta Şili’de en az sekiz Katolik kilisesine saldırı düzenlenmesinden sonra konuştu.

Saldırı düzenindeki polis, yaklaşık 200 bin göstericiyi, Şili’nin başkenti Santiago’daki kilisenin ilk Latin Amerikalı başı olan Papa’nın 400.000 kişilik bir kitleye yaptığı parka götürmeye çalışırken dağıttı.

Salı günü erken saatlerde, Arjantinli papalık kötüye kullanım konusundaki ilk sözlerini başkanlık sarayı La Moneda’da yaptığı konuşmada yaptı, alışılmadık bir seçim çünkü Papa genelde siyasetçiler değil kilise liderlerine cinsel tacizden bahsediyor.

Ancak skandal, ülkeyi kuşattı ve birçok politikacı, krizin inanılırlığını yitirdiği katı Katolik ülkedeki Kiliseyi eleştirmeye teşvik etti.

Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet ve diplomatları da içeren konuşmasında, “Burada kilisenin bazı bakanları tarafından onlara verilecek telafi edilemez zararlarda acıyı ve utancımı ifade etmek zorunda kaldım” dedi.

“Ben kardeşim piskoposlardan biriyim, çünkü affetmeyi istemek ve mağdurları desteklemek için her türlü gayreti göstermek, hatta böyle şeylerin tekrarlanmamasını sağlamak için kendimiz söz veriyorken!”

Kriz, Papanın 2015 yılında Bishop Juan Barros’un güneyindeki merkezi Şili’de Osorno’nun küçük piskoposluk başkanlığına atanmasına odaklandı.

Salı günü Mass adlı topluluğa katılan Barros, eski bir akıl hocası olan Peder Fernando Karadima’yı korumakla suçlanıyor. Bu rolü, 2011’de Vatikan’ın uzun yıllar boyunca istismar ettiği bir soruşturma yüzünden suçlu bulundu. Karadima iddiaları reddetti ve Barros, herhangi bir haksızlıktan habersiz olduğunu söyledi.

Reuters, Mass’den aktardı: “Durumum hakkında söylenenlerin çoğu yalandı.”

Ancak, sekülerleşme arttıkça skandal, Augusto Pinochet’nin 1973-1990 diktatörlüğü sırasında insan haklarını savunan bir Kilisenin durumuna zarar vermiş görünüyor.

Santiago merkezli thinktank Latinobarometro tarafından yapılan bir ankette, kendilerini Katolik olarak niteleyen Şili sayısının 1995’te yüzde 74 iken geçen yıl yüzde 45’e düştüğü gösterildi.

Papa Francis, Salı akşamı Santiago katedralindeki rahip ve rahibelere gönderilen bir yazıda istismar konusuna eğildi. Mağdurları ve ailelerini, “ihanete uğramış olan bakanlara verdikleri güvenini görmeye” yönlendiren “bu büyük ve acı verici kötülüğe” değindi.