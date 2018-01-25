Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kilis'e yapılan roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Afrin'de harekatın beşinci gününde teröristlerin dün akşam Kilis'e yaptığı saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:03
Kilis'e yapılan roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Kilis'te dün akşam namazı sırasında Çalık Camii'ne isabet eden roketin neden olduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Dün akşam namaz esnasında terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roketin tarihi Çalık Camii'ne isabet etmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Caminin yanına düşen ikinci roket nedeniyle de 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı roketli saldırı sonrasında ekipler ve vatandaşlar yıkılan cami kubbesinin enkazında kalan kişileri kurtarmak için seferber oldu.Roketli saldırının verdiği hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kubbenin yıkıldığı saldırı sonrasında caminin birçok kısmında hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:03
  1. Kilis
  2. Çalık Camii
  3. roket
  4. PYD/PKK
  5. roketli saldırı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye bedavaya geliyor!
    1. Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye..
    2. Eski Beşiktaşlıdan Cenk için şok sözler!
    3. Ve beklenen oldu! YPG'den ABD'ye tehdit
    4. HDP'nin eş başkanına 'Zeytin Dalı'..
    5. Türk komandosu Afrin için böyle yemin..
    6. Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor
    7. 'Nazlı Ilıcak'tan mektup aldım,..
    8. Resmi gazetede yayımlandı! O siteler..
    9. Türk komandoları Azez'de böyle yemin..
    10. Hobi olarak başladığı kaz..
    11. Ankara'da göçük altında kalan 2 kişi 5..
    12. Yalçın Topçu'dan Afrin mesajı
    13. Çipras Türkiye korkusunu işte böyle..
    14. Son maaşıyla kurdu! Şimdi talebe..
    15. Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
    16. Lüks otomobil kazanmak için linke..
    17. Çetiner Çetin'den CHP'li Yılmaz'a..
    18. Çipras'tan küstah açıklama: Agresif..
    19. Türkiye'nin yakın müttefiki de..
    20. 'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...