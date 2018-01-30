Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kilis'e roketli saldırı! TSK bombardımana başladı...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini hava ve karadan bombalıyor.

30 Ocak 2018 Salı 11:26
Kilis'e roketli saldırı! TSK bombardımana başladı...

Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçaklarınca bombalanırken, Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapılıyor.

Terör örgütüne ait hedeflerden dumanlar yükselirken, top sesleri Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

Öte yandan, sınır hattında askeri hareketlilik de görüldü.

Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı. Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.
Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:26
  1. Zeytin Dalı Harekatı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASELSAN'dan müthiş başarı
    1. ASELSAN'dan müthiş başarı
    2. Erdoğan o slogana kayıtsız kalmadı
    3. 2 köy daha ele geçirildi
    4. Erdoğan ve Yıldırım'dan 'Davutoğlu'..
    5. İran'dan flaş ABD açıklaması: DEAŞ'ı...
    6. Portakal skandal açıklamaya sahip çıktı
    7. BM'den küstah 'Zeytin Dalı Harekatı'..
    8. Ümraniye'deki cadde trafiğe kapatıldı!..
    9. Pakistan'da patlama! Ölüler var
    10. Haddini aşmaya devam ediyor!
    11. Bomba iddia: ABD'ye müdahale edilecek
    12. Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
    13. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    14. CHP ''Yaşasın İslam'' denilmesinden..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti..
    16. Afrin harekatını hedef aldı!..
    17. 'PYD'yi bırakalım rezil oluyoruz'
    18. Öğretmen maaşlarında bir ilk! Aynı..
    19. ABD'den dikkat çeken Rusya itirafı
    20. Ocak’ta ihracat yüzde 15 artacak
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!