'Kilis'e bomba düşünce 'Neredesin ey devlet?' diyorsun...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Aliağa'da FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) açılış törenine katıldı.
''KİLİS'E BOMBA DÜŞÜNCE 'NEREDESİN HÜKÜMET?' DİYORSUNUZ''
Cumhrubaşkanı Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında TSK'nın DEAŞ'ın bulunduğu El Bab'a yönelik operasyonlarda şehit haberlerinin gelmesine ilişkin olarak "Bu terör belasını da toprağa gömeceğiz. El Bab için birileri 'Dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor. Kilis'e bomba düşünce 'Neredesin hükümet?' diyorsun, gidince 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Sabır, sabır, en sonunda ÖSO ile buraya girdik; El Bab hallolmak üzere, milletimizin endişesi olmasın" diye konuştu.