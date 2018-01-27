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Kilis'e bir roket daha atıldı! Yaralılar var

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Roket 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:30
Kilis'e bir roket daha atıldı! Yaralılar var

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Afrin'de, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 15:30
  1. kilis roket
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