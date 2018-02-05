Kilis ve Hatay'da tatil bir hafta uzatıldı

Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürerken Kilis ve Hatay'ın sınır ilçeleri Reyhanlı, Kumlu, Hassa ve Kırıkhan'da yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı. Güvenlik gerekçesiyle Hataylı ve Kilisli öğrenciler gecikmeli olarak ders başı yapacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı.Yarıyıl tatili, oyunlarla, ders tekrarları ve gezilerle dolu dolu geçti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen için 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk ders zili bugün çaldı.

15 günlük tatilin ardından bugün ders başı yapan öğrencilerin okul maratonu yeniden başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk kez yapılacak

İkinci dönemde de öğrencileri sınavlar bekliyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu ise 24 Haziran'da yapılacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek.