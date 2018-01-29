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Kilis esnafından örnek davranış

Kilis'te ev kadınlarının askerlere yemek yapmasının ardından esnaf da Silahlı Kuvvetler mensuplarından para almama kampanyası başlattı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:12
Kilis esnafından örnek davranış

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından PYD tarafından sık sık düzenlenen roketli saldırılar nedeniyle ekonomik olarak etkilenen Kilis'te ev kadınlarının askerlere yemek yapmasının ardından esnaf da Silahlı Kuvvetler mensuplarından para almama kampanyası başlattı.

Kilis'te ev kadınlarının yemeklerini cepheye göndermesinin ardından kentte, esnaflar da, işyerlerinde askere yaptıkları satışlarından ücret almamaya başladı. Kent merkezinden açılan cephelere giden askerleri Türk bayrakları ile karşılayan kent halkı, sevgi gösterilerinde bulunuyor. Bazı esnaflar da işyerlerinde yaptıkları ürünlerini operasyona katılan askerlere ücretsiz vermeye başladı.



Kentte 25 yıldır tatlıcılık yapan Yücel Culhaoğlu, operasyona katılan askerler için kışlalara tatlı götürdü. İş yerinde askerlerden de ücret almayan Culhaoğlu, "Kilisli olarak askerin yanındayız. Desteğimizi ancak bu şekilde gösterebildik. Sınırın öbür tarafında PYD'liler, kendini bilmez çapulcular yığınak yaptı. Devletimiz de bu yapılanları gördü. Sabretti ve düğmeye bastı" dedi. Operasyon nedeniyle endişelenmelerine rağmen hayatın devam ettiğini belirten Culhaoğlu, şunları söyledi:

"Evet tedirginlik olabilir ama hayat devam ediyor. Halkın korktuğu için Kilis'i terk ettiklerine yönelik algı yaratmaya çalıyorlar, ancak bu yalan. Böyle bir durum yok. Biz devletimizin yanındayız. Bu memleket bizim, vatanımız Mehmetçiğimiz oradayken biz burayı bırakamayız. Bizi de askere alsalar bir dakika durmaz ceketimizi alır çıkarız. Mehmetçik için bir şey yapmak istedik. Dua ediyoruz ama bu bize yeterli değil. Biz de yemeklerimizi tatlılarımızı yaptık, askerimize gönderdik. Şehir merkezinde de Afrin operasyonu bitene kadar ücretsiz hizmet vereceğiz. Alışverişte limit yok. Mehmetçiğimiz dağda bizim için çatışıyorsa bu da bizim görevimiz."



BAYRAKLARLA DONATILDI

Aynı işyerinde çalışan Suriyeli Gazi Kassap ise, 7 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ve burasının da ikinci vatanı olduğunu belirterek operasyonu desteklediğini ve artık barışın gelmesini istediğini söyledi. Bu anada Kilis kent merkezi ile Öncüpınar Sınır Kapısının çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Sınır kapısına gelen belediye çalışanları, sınır kapısının bulunduğu caddedeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları astı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:12
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